7月31日早上6點時，泰國警察局接獲消息，1輛摩托車撞上燈桿造成1人死亡1人重傷，警方到現場時，發現2人是1對夫妻，34歲女子右臂骨折，而44歲男子因脖子斷裂已死亡。

經調查，女子父親表示，男子與女兒會騎車到橡膠加工廠上班，距離約20公里，事發前，2人上班時間皆為下午5點到2點，並會騎車來回照顧橡膠園或割橡膠，但當時下著雨，疑似能見度下降或因勞累導致行進間睡著，進而造成車禍。約凌晨5點30分時，1位外出採蘑菇的鄰居，撞見出事的2人，便立即報了警。

警方及醫護人員到達現場後，發現女子握著男子的手，並不知情男子的情況。經檢查後醫護員推測，男子死亡時間大約3小時，當時應該是昏迷或者睡著，並告知女子，男子因脖子斷裂已死亡，而女子因右臂斷裂且有腦部出血的情況，立即將她緊急送往烏隆他尼醫院。

女子的父親決定幫女婿舉行喪禮，當日上午11時00分，除了新聞記者與親屬外，許多得知消息的村民也紛紛前來參加弔唁活動，儀式完畢之後，就進行火葬。

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