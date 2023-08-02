買房時到底要不要加購車位？正反兩派意見不同，有老手建議，除非物件位置是在台北市，且是套房及兩房以下格局，可以考慮不買車位之外，其他物件都強烈建議要買車位，看法獲得許多網友認同，甚至有人直喊，沒車位的房就是大地雷。

該名網友在PTT論壇上表示，不買車位等同自殺，千萬別為了省錢不買車位，看到一堆為了省總價不買車位，自我安慰離捷運不遠，所以不用買車位，我都覺得那是在自我安慰。

文章引起熱烈討論，許多人給予認同，「沒車位的房超雷，根本可忽略」、「現在很少家庭沒車，所以買沒車位的房改天要賣會少很多買方」、「沒買車位真的是傻子」、「沒車位真的直接pass」、「有車位的房都一堆了，何必花心力在沒車位的房。」

儘管如此，有網友認為還是要看周邊環境與居住人需求再做決定，「看附近停車場狀況沒有一定，你去看屋發現不好停就是必買」、「如果附近真的有得租，其實也可以不用買，看人啦」、「看家庭人數吧，如果小孩感覺一定要買」、「看住的人是誰+1 阿公阿罵要車位幹嘛。」