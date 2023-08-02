鄭浩南過去在電影《古惑仔》系列中飾演「司徒浩南」令觀眾印象深刻。（圖／摘自微博）

香港男星鄭浩南剛入行因帥氣外貌多半飾演英雄人物，中後期改拍三級片和挑反派角色，其中以電影《古惑仔》系列中的「司徒浩南」最受到討論，之後一度淡出影壇。現年58歲的鄭浩南不久前開直播被發現老態憔悴，近日與凍齡美女主持李婉華同框，竟意外撞臉日本AV男優，再度引起討論。

日前李婉華在社群上傳與鄭浩南的合照，表示兩人好久沒見面了，畫面中李婉華氣質出眾又凍齡，完全看不出55歲；反觀58歲鄭浩南滿臉皺紋，不過，他滿臉笑容，與先前憂鬱吐露婚姻觸礁時大不同。

沒想到有網友看到鄭浩南燦笑的樣子，越看越眼熟，有老司機忍不住驚呼，「有點像田淵正浩」，還把田淵正浩的照片找出來，讓不少人都很贊同，哭笑不得地說，「真的有像」、「回不去了」、「不只長得像，一個有拍三級片，一個拍A片」。

據悉，鄭浩南2022年9月出席電影《壹獄II 劫數難逃》殺青宴時，自己透露與第二任妻子鮑愛玲發生不愉快的事，認為因工作聚少離多導致婚變，二人甚至只透過律師聯絡。