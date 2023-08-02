立法院會31日三讀修正通過《性騷擾防治法》，完成國內「性平三法」修法最後一塊拼圖。未來利用權勢性騷他人將加重其刑2分之1，最重關3年，行政罰最重處60萬元，民事上，法院得因被害人請求，依侵害情節酌定損害額1至3倍的懲罰性賠償金，並延長申訴期限；若有媒體或任何人揭露性騷被害者資訊，最重處60萬元罰鍰。而最近有一份最新的民調指出，對於陳吉仲升任農業部長，有95％的民眾認為「民進黨太噁心了！陳吉仲曾將萊劑比擬成保健食品、讓台灣面臨缺蛋危機，這種人都能升官？」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》1日對於「立院三讀通過性騷擾防治法修正案，權勢性騷可延長申訴期，最重可處三年徒刑，你怎麼看？」進行了網路民調，截至1日23時，已有1萬人進行投票，有95％的民眾認為「民進黨太噁心了！陳吉仲曾將萊劑比擬成保健食品、讓台灣面臨缺蛋危機，這種人都能升官？」、有5％的民眾則認為「陳吉仲很棒！我欣賞他做的每一件事」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「重點是要有實質的物證，免得又是一條霸王條款」、「我覺得應該擴張到連帶責任，如果上級主管有幫凶事實：如吃案，應連同處罰，至於刑期可再研究！避免官官相護」、「同意嚴正立法，重懲權勢性侵、性騷」，同時也有網友驚呼「第一個想到的是，這會不會被詐騙集團拿來做為未來詐騙的新手法，利用女生誘惑他人對她性騷進而提告求償」、「如果以後女生都用這招仙人跳怎辦？」、「定義呢？怎樣算性騷擾，也有女人是有意冤人的好嗎」。

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