國民黨23日在全代會上通過提名新北市長侯友宜參選總統，不過據了解，前高雄市長韓國瑜曾在全代會前和國民黨黨主席朱立倫建言，若是到9月侯友宜的民調支持度沒有起色，那為了政黨輪替，國民黨恐必須有「備案」。對此，前立委沈富雄1日就表示，「你第一要歸隊的是韓粉，這一定要韓國瑜帶隊，韓國瑜要說『沒他我們會死，聽我的信號，要拚了』，這要說啊」，引發討論。

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，「有人放出這樣的消息，這個消息對侯友宜不利，因為全代會那天侯友宜表演得非常熱烈，就是希望韓粉能夠歸隊，而韓國瑜那天沒有完全掏心掏肺，但也算可以了，顯然韓粉歸隊的程度沒那麼多」，沈富雄更指出，現在國民黨裡面的人明顯分成兩派，一種就是頭洗下去了，那絕對要戰下去，就是金溥聰說的「挺著胸膛光榮倒下」；另外一種就是覺得，這樣不行，還有四個月要趕快換，這個換人要換誰？大部分人都覺得，要選的人再拉回來重新初選，這不通的事情，這是兩股人馬」。

沈富雄更說，結果韓辦對「備案說」的回應是不予置評，沈直言，「這種情況下不予置評就是默認，默認的話金溥聰跟侯友宜從日本回來之後，這個仗就不容易打了」，沈富雄最後更說，「你第一要歸隊的是韓粉，但韓粉要歸隊，金溥聰用不上力，這一定要韓國瑜帶隊，韓國瑜要說『沒他我們會死，聽我的信號，要拚了』，這要說啊，國民黨員你想想看，如果不齊心一力上前線，戰給他死，你自己都不保，你不幫忙母雞，你小雞也完蛋了」。