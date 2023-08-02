在美中兩國連續針對科技與關鍵原料實施出口管制之際，中國大陸國務院與軍方於7月31日再次宣佈對部分無人機實施臨時出口管制，實施日期為2023年9月1日，管制實施期限不超過2年。前立委郭正亮1日在《盧秀芳辣晚報》指出，大陸出口到俄羅斯的無人機產品，去年只有57.8億人民幣，僅佔對俄出口1.7％。對美國出口則是813億，是俄羅斯的16倍。所以很難講這到底是針對俄羅斯，還是又一項大陸對美科技戰管制措施。

郭正亮表示，有些無人機是軍民兩用的，比如說它有一定的載重能力，那我怎麼知道你會不會拿去載炸彈？它還有一定的紅外線定點的能力，那在探勘、灑農藥、播種都會用到。那我怎麼知道，賣到俄羅斯就被指控，他拿去載炸彈？這是美國的指控。比較表面去看，會覺得中國大陸是不是在回應美國，關於俄羅斯濫用民用無人機的指控？

郭正亮提到，可是自己查了一下資料，中國大陸出口到俄羅斯的無人機相關產品，去年只有57.8億人民幣，佔出口的1.7％，非常低！對美國出口則是813億，是俄羅斯的16倍。出口管制就是說，出口要經過政府核准，所以這到底是針對俄羅斯，還是又是一項中國大陸決定把它放在政府手上，然後根據個案來做審批？這個就很難講了。

「我看了一下排名比較前面的。」郭正亮指出，剛剛提到俄羅斯57.8億，美國813億是No.1，德國是122億，荷蘭是204億，日本是184億，每一個國家都超過俄羅斯！主持人盧秀芳問：這是不是又是另一種卡脖子？