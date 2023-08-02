台積電赴美建廠進度落後，4奈米製程技術的量產時間將推遲至2025年。對此，當地工會領袖批評台積電將延後投產的問題歸咎於美國工人，這是台積電想要引進低薪勞工的藉口。前立委郭正亮1日在《頭條開講》節目直言，高階晶片製程必須24小時不能夠斷，美國員工不願意加班也是事實，但4奈米美國做不出來就是做不出來，英特爾就算薪水給得比台積電高，現在也只能做到7奈米，所以絕對不是因為要用便宜的台灣勞工。

「這個是工會啦，他對半導體勞工知道多少？」郭正亮提到，他大概也不知道高階晶片必須24小時，不能夠斷，他搞不好也不太清楚。然後美國員工不願意加班，這是事實。台積電在亞利桑那的薪水確實比英特爾低，他大概是台灣的2倍，英特爾是台灣的3倍。就薪水來講是這樣，但他絕對不是因為要用便宜的台灣勞工，而是因為美國勞工沒有辦法用，這個就是一個事實。他們還不了解自己的狀況，那也沒辦法救你了。

主持人周玉琴問，那工會喊一喊有用嗎？「沒有用，因為4奈米你美國做不出來，就是做不出來嘛！」郭正亮指出，英特爾現在只做到7奈米。彭博不是說，美國現在魔手已經伸到DUV了嗎？就是成熟製程，所以美國政府並不是沒有想到，而是他覺得好像擋不下來，萬一DUV繼續給，那中國大陸的成熟製程晶片，到最好搞不好變成世界第一！「我認為非常可能啦！」所以美國要擋，這就要觀察，因為荷蘭政府9月1日才要實施。

「那是不是三種型號通通都不准出售？我認為他也不敢做到這個程度！」郭正亮談到台灣晶片出口至陸爆降4成時表示，有兩個原因，第一個是景氣不如預期，這是世界性的，所以需求減少。第二個就是進口替代，就是有一些可以自己做，就自己做了，這兩個因素都存在。

郭正亮強調，先進晶片制裁那確實是有效的，前一陣子長江存儲CEO陳南翔也公開表示，美國的制裁真是有夠徹底，連DUV的零組件也不准出口，這個真的做得很絕。所以坦白講，荷蘭9月1日、大陸8月1日禁令開始，大家就見真章了。陳南翔這個狀況一定有跟政府報告，所以中國大陸想了半天就想說，除了反制之外沒有別的方法。