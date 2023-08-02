美國心臟地帶三州銀行（Heartland Tri-State Bank）因資不抵債被其所在州的州監管當局勒令關閉，成為美國今年第5間倒閉的銀行。堪薩斯州銀行監管機構於上週五（28）低調的勒令關閉了該行，並任命美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，後安排了另一間堪薩斯州銀行收購。

This evening, the Kansas bank commissioner closed Heartland Tri-State Bank of Elkhart. To protect depositors, the FDIC entered into an agreement with Dream First Bank of Syracuse, Kansas, to assume all of the deposits of Heartland Tri-State Bank. https://t.co/bQs4bnhEN2 pic.twitter.com/e62HdCSiXN — FDIC (@FDICgov) July 28, 2023

綜合全球第4大金融新聞網Investing.com和區塊鏈專業媒體Bitcoin.com報導，美國聯邦存款保險公司（FDIC）公告，截至3月31日，美國聯邦存款保險公司安排了夢想第一銀行（Dream First Bank, National Association）收購並接管除了所有心臟地帶三州銀行的所有資產。

監管機構表示，心臟地帶三州銀行的4家分行已經於本週一（31）重新開放，成為Dream First Bank, National Association的分行，並依照正常營業時間營運。

今年美國有幾家銀行倒閉，矽谷銀行被加州金融保護暨創新部門勒令停業。3月12日，標誌銀行（Signature Bank）被紐約州金融服務部門關閉。5月1日，第一共和銀行（First Republic Bank）也被加州金融保護暨創新部門關閉。此外，銀門銀行（Silvergate Bank）則是宣布自願清算，心臟地帶三州銀行如今成為第5家今年倒閉的銀行。

許多人預測美國聯準會（FED）堅持繼續升息，美國地區銀行倒閉潮將會繼續進行下去。本週，再度升息25個基點。《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）在4月份警告說，由於聯準會的政策，地區銀行正在被淘汰。經濟學家希夫（Peter Schiff）本月早些時候表示，所有（美國）銀行將崩潰，人們將在銀行危機中遭受巨大損失。