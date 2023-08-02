24歲大陸新生代女演員王楚然擁有仙氣臉蛋跟脫俗氣質，無論是古裝或現代扮相都絕美，被譽為「小劉亦菲」，然而她最近爭議不斷，先被爆出與頂流男神楊洋合作《我的人間煙火》假戲真作，只顧談戀愛，未在演技下足功夫屢遭批評，近期又傳出罵素人女巫、耍大牌等等，引起軒然大波，對此，王楚然方列出4點聲明回應了。

王楚然工作室近日列出四點聲明，首先回應「說素人是女巫」這點，表示上月22日工作人員注意到有路人拿手機拍照，要對方移動到無法看到拍攝現場的位置，收工後，由於氣氛非常愉快，王楚然和經紀公司工作人員互開玩笑，但強調話題並未涉及素人，更不知曉對方的存在，攝影組同事跟店員們目睹全過程。

接著工作室針對「做PCR耍大牌」解釋，表示此事發生在7日，但王楚然全天忙於拍攝，且地點與網友爆料的影視城有很長的路程，PCR則是在8日跟10日做的，以符合當地隔48小時做核酸的規定，因此當事人並非王楚然，同時附上曬出通告單跟劇組群組的對話紀錄佐證。至於「王楚然盜名」、「搶別人角色」亦為不實言論。最後，聲明中強調王楚然會更努力精進自己，為人處事上也會更有分寸，也希望網友不要惡意造謠，否則會保留追究法律責任的權利。

王楚然讀高三時，便被選中出演古裝劇《將軍在上》從而踏入演藝圈，之後陸續出演不少作品，今年還搭檔楊洋演出《我的人間煙火》，結果兩人疑似互相來電，被直擊一同前往馬爾地夫度假，她也因此知名度大開，然而劇中飾演的角色人設並不討喜，演技也被質疑，如今再被爆出耍大牌等事件，形象受到不小的損害。