僑委會委員長徐佳青訪問舊金山灣區，推進台美教育、人才、產業雙向交流。回應媒體有關副總統賴清德8月出訪友邦過境美國時，僑委會的相關配合規劃，她低調表示尚未接獲訊息。

徐佳青29日至2日首次以僑委會委員長身分正式訪問舊金山，受到僑界盛情歡迎，南灣僑宴上，駐舊金山辦事處長賴銘琪、及500多名僑胞共襄盛舉。

副總統賴清德8月出訪友邦巴拉圭，預計15日參加新任總統就職典禮，將過境美國，徐佳青接受媒體聯訪時，回應僑委會屆時的相關配合安排，僅表示過去正副元首外交，均由總統府和外交部規劃，僑委會尚未接獲詳細訊息。

關於僑委會下半年在美國的重要活動安排，徐佳青說，10月，適逢國慶，台灣將會有展演團體赴美國演出；另外，11月，亞太經濟合作會議（APEC）峰會舉辦期間，台灣代表團會赴舊金山，僑委會將配合規劃僑宴。

談到這次訪問舊金山的主要工作，徐佳青說明，疫情過後，僑委會加速推進各項業務，期盼促進台美在教育、人才、和產業的雙向交流和往來。

教育方面，僑委會在美國將持續擴大華語文學習至各個族裔；針對吸引美國僑生和外籍人士赴台進修和研究，僑委會今年也開辦「獎學金補助計畫」；徐佳青認為，「台灣教育品質高，成本負擔相對於美國低，是一大優勢」。

來到舊金山，徐佳青特別提到，台灣與灣區同樣重視新創產業，今年首度開放矽谷科技參訪團赴台灣，除與台灣新創業者交流外，團隊也有機會獲得台灣企業投資，由於名額有限，開放對象將優先保留給「台美人新創團隊」。

海外華文媒體關心僑務如何因應台海局勢變化，徐佳青指出，自2020年以來，僑生返國人數持續增加；近5年，台資或外資積極布局台灣，投資規模可觀，尤其看中台灣綠能產業和優質人才，證明經過評估，對台海局勢仍具一定程度信心。

此行，徐佳青與灣區台裔各大社團面對面交流，醫界座談會上，強調將共同強化聯繫工作、發揮「醫療外交力量」。

結束南灣行程後，徐佳青1日前往舊金山市中心拜會傳統僑社，預計2日赴西雅圖進行訪問。（編輯：陳政一）1120802