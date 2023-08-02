中國國務委員秦剛上個月底被免去外長職務，由前外長王毅回任。美國國務院今天表示，國務卿布林肯先前對秦剛提出訪問華府的邀約，已正式「移轉」給王毅。

中國國務委員秦剛「消失」滿月後，7月25日被免去外交部長職務，職缺由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋擔任。

布林肯（Antony Blinken）6月18日至19日首次以美國國務卿身分訪問中國，期間曾邀秦剛訪問華府，秦剛也已接受邀約。

針對「秦下王上」後布林肯先前訪問邀約如何處理，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天在例行簡報會上表示，亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）昨天與中國外交部北美大洋洲司司長楊濤在國務院會晤，已清楚表達邀請「移轉」（transfer）給王毅。

至於王毅是否接受邀請及可能訪問時間，米勒指出，這留給中方回應，但美方預期北京會接受邀約，也預期訪問會發生，但目前尚未安排時間。（編輯：陳政一）1120802