大陸河南省周口市文昌萬達影城，7月30日發生讓人無言的一幕！一對祖孫在電影播放的2小時內，數次在大螢幕前來回奔跑，上演活生生的「祖孫追逐實境秀」，就連工作人員出面制止也沒用，導致民眾觀影體驗大打折扣，紛紛氣炸投訴。

根據陸媒《中國新聞周刊》報導，不少民眾投訴，自己去文昌萬達影城看電影，前排的一名幼童卻不斷在大螢幕前奔跑，身後跟著一名奶奶，此起「祖孫追逐實境秀」長達2小時，嚴重干擾觀影體驗。

後續隨著相關畫面在網上流出，引來業者回應，當下就已提醒該對祖孫多次，情況仍不見改善，之後實在沒轍，考量到顧客都有買票才能進場，因此「不可能請這位家長出去」，並稱「可能因為她是老人，比較慣著孫子輩吧」。

業者坦言，目前已接獲多起投訴，「我們也沒有辦法硬拽著小孩子，或給他拽一邊去，加上現在是暑假檔期，這種情況還挺多的，我們盡最大能力去提醒家長，但有的家長會提醒（孩子），有的家長就是不會管。」

業者大嘆，一旦遇到提醒無效的家長，就會提供其他顧客兌換券當作補償，「但是這種情況我們也制止不了，有的家長就是不去行動，只蹲在小孩的後面不管，每個人的素質不一樣。」

更多 CTWANT 報導