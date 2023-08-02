哥倫比亞一名越野自行車騎士，7月行經山林被一對正在野戰的情侶擋住去路，讓他不得不暫時停下，提醒他們「這裡是自行車道」。後續隨著此段影片在網上曝光，引來網友熱議。

根據《每日星報》報導，男子當時在馬尼薩萊斯市（Manizales City）的山林騎越野自行車，並帶相機記錄沿途路況，結果在他繞過多處蜿蜒地形，來到一條上坡小徑，此時一對情侶卻在上演「活春宮」。

當時該對情侶的男方看到有人接近，立刻拉上褲子，一旁衣衫不整的女方也快速爬到旁邊。至於騎越野自行車的男子，由於被他們幾乎擋住整條去路，因此不得不暫時放慢速度停下，提醒「這裡是自行車道」，後便快速離去。

不過，隨著此段畫面在網上曝光，不少網友反倒認為，該對情侶有在山林做任何事的自由，紛紛直呼「那個哥們完全有資格在那裡，因為他也在騎」、「不要打斷這種自然的有愛行為」、「山林屬於大家，如何能夠避開自行車」、「哪裡有寫這是一條自行車道？他們也可以在山林享受，因為它屬於每個人」、「你才不屬於大自然」。

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