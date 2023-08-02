氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

各地區暴風圈侵襲機率。（圖取自氣象局網頁）

卡努颱風來勢洶洶，持續增強。預估週四晚間到週五清晨是最靠近台灣的時候，可能達中颱上限，暴風半徑不排除接觸台灣東北角陸地，仍不能排除最快明天（2日）發布陸上颱風警報的可能。氣象專家吳德榮指出，「卡努」已近中颱上限，受季風相隨，今起一週多雨。受颱風外圍環流影響，今晨氣象局針對苗栗以北7縣市發布大雨特報。

氣象局指出，卡努颱風目前在琉球西南方海面，向西北西移動，對臺灣北部海面及東北部海面將構成威脅。受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，請注意。大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣

氣象局今天上午2點暴風圈侵襲機率預報，卡努更靠近東北角陸地，基隆市受到暴風圈侵襲機率高73％、其次台北市67％、宜蘭縣64％、新北市64％、桃園市58％。

今、明兩天颱風外圍環流影響，基隆北海岸及臺灣北部地區有短暫陣雨，中南部、東北部地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及金門為多雲；明日北部地區及中南部山區有局部大雨發生的機率；東部、東南部地區有焚風發生的機率，請注意。今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，明日北部沿海亦有長浪發生的機率，請注意。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「卡努」已近中颱上限，受「副熱帶高壓」導引，今(2)日通過琉球南方海面，向西北西，續朝東海前進；之後，其北方的高壓減弱，「卡努」移速逐漸減慢、滯留，導引氣流轉由其南方的高壓北側的偏西風主導，4日起逐漸向東北東迴轉。

吳德榮指出，北方高壓的減弱及南方高壓的增強，為颱風轉向的主因，而各國模式模擬在時間上有落差，致使預測轉向雖漸趨一致、但路徑仍見分歧。不過，即使颱風路徑的模擬有差異，對「西南季風」型態的建立，影響並不大，故未來一週除關注「卡努」的威脅，也要提防西南季風帶來的降雨。

最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日受「卡努」颱風外圍環流影響，迎風面北台灣降雨較明顯、高溫略降，中南部亦有局部陣雨；背風面花東晴時多雲、氣溫偏高；北海岸及西部沿海有較強偏北風。各地區平地氣溫：北部24至31度，中部25至34度，南部24至34度，東部22至37度。

最新模式模擬顯示，明日、週五(3、4日)受颱風或其外圍環流影響，迎風面北台灣及中南部雨勢加大，背風面花東受影響小、氣溫偏高，有焚風發生的機率；南北兩端及沿海有較強偏西風，達8至10級，應注意。此外，週五(4日)起至下週二(8日)「西南季風」帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部常有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，並形成連日多雨的條件，應特別注意。

氣象局也提醒，即日起沿海風浪漸強，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，週四北部沿海也有長浪發生機率，非必要勿至沿海活動。

另外，氣象局提醒，今明兩天正逢年度大潮，西南部沿海低窪地區要注意海水倒灌、局部淹水等狀況。即日起到8月4日是台南、高雄、屏東、台東、基隆北海岸和東北部沿海地區的年度大潮，其中8月1日、2日預計是潮位最高的時期，沿海低窪地區民眾要，注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動也要留意。