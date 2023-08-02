最新預報顯示，「卡努」往西北走到東海時，將大轉彎改往東北走，而它轉彎前能「走到多西邊」，關係著影響北台灣的程度。氣象專家吳德榮提醒，颱風預計4日起轉向，引進的西南季風，將為全台尤其中南部地區帶來劇烈天氣，大雨下到8日；另風力達8至10級（達停班標準）。

中央氣象局持續發布海上颱風警報，卡努已接近中度颱風上限，吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，受「副熱帶高壓」導引，颱風今通過琉球南方海域後續朝東海前進，接著北方高壓減弱，偏西風主導卡努走向，改往東北東迴轉。

今受卡努外圍環流影響，北台灣降雨明顯，中南部也有局部陣雨，反而是背風面的花蓮、台東晴時多雲。各地氣溫：北部24至31度、中部25至34度、南部24至34度、東部22至37度。

最新模式模擬，明起雨勢加大，且台灣南北兩端及沿海有較強偏西風，達8至10級。4日起至8日，西南季風帶來極度不穩定天氣，迎風面中南部有大雷雨機率，連日多雨要特別注意。

吳德榮強調，即使颱風路徑模擬有差異，但對於「西南季風」型態的建立，影響並不大，未來一周除關注卡努威脅，更要提防季風帶來的長時間劇烈降雨。