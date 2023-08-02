美國總統拜登日前宣布提供台灣3.45億美元軍事援助。美國國防部今天表示，基於行動安全與外交局勢的敏感性，無法透露軍援的具體內涵。

拜登（Joe Biden）於7月28日宣布動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），提供台灣最高3.45億美元軍事援助，內容包括國防物品與服務，以及軍事教育與培訓。這是拜登政府首度提供台灣軍事援助。不過，備忘錄並未詳列提供的項目清單。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）今天被問及是否說明援助內容包括哪些品項、技術，是否有無人機等項目時表示，無法詳細說明援助的具體內涵。

賴德指出：「之所以對此更加謹慎，是出於台灣方面的行動安全，以及對外交局勢的敏感性。」

拜登宣布軍援時正陪同美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問澳洲的五角大廈另一位發言人梅納斯（Martin Meiners），在澳洲布里斯本向媒體表示，這批軍援包括關鍵防衛儲備、多領域感知與反裝甲和防空能力。（編輯：陳政一）1120802