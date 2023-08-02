采子在2021年4月被本刊獨家披露，介入好友何紫妍（荳荳）及何孟遠的感情，也背叛了老闆兼男友的邱鋒澤，事發後她暫退演藝圈，事隔兩年又於今年4月宣布復出，日前迎來25歲生日的她還舉辦音樂會，演唱了包括在前東家「原音兄弟」時的多首歌曲，不過先前傳出因版權問題她無法演唱舊歌，也令人好奇她演唱這些歌曲，是否有得到原音兄弟的同意。

由於發生桃色風波，采子與男友兼老闆的邱鋒澤決裂。（圖／翻攝自采子臉書）

4月時采子參加公益演唱會，透露因為版權問題，未來恐怕不能唱在原音兄弟時的舊歌，當時她的公司表示版權問題非常複雜，若是原音兄弟願意，希望可以好好聊聊，若其他授權費用也都合乎常理，便會考慮唱舊歌。原音兄弟則是回應：「公開演出的表演者要唱什麼歌，無論在哪個市場，都需依照該市場規定走正常版權申請及詞曲公播權利。」

雖然曾深陷爭議，但好友小刀、林敬倫、雷艾美仍到場力挺采子。（圖／浩瀚宇宙提供）

不過在生日音樂會上，采子演唱了〈油漆〉、〈最後我失去你〉、〈美夢〉等原音兄弟時期的歌曲，不少網友好奇詢問采子公開表演前東家的歌曲，是否會有版權問題，也有不少人認為即使有談好版權，但采子先前不好好珍惜資源及對她好的人，卻還面不改色地唱著這些人幫她寫的歌，似乎有些厚臉皮。

音樂會上采子坦言一度想放棄唱歌。（圖／浩瀚宇宙提供）

雖然歷經波折，但采子的音樂會上還是有許多演藝圈好友力挺，包括小刀、林敬倫、雷艾美《全明星》夥伴都現身還準備生日蛋糕，而采子也坦言曾想過要放棄唱歌，並情緒激動忍不住落淚，表示：「最大的希望就是，未來不管走多久，在音樂這條路上有多麼曲折，都希望大家可以一起陪我走過，也希望接下來的音樂作品你們也可以喜歡，並從中得到共鳴。」

對於采子是否合理使用舊歌版權一事，她的經紀人回應：「演唱舊歌的部分都有依照MUST（中華音樂著作權協會）的規定申請公開演出授權，另外也向原音兄弟打過招呼，並且得到原音兄弟的回應，一切合乎公開演唱的規定。」原音兄弟則表示：「有收到對方經紀公司來詢問，對方表示是現場樂隊伴奏，所以就是依照該市場規定，走正常版權申請及詞曲公播權利即可。」

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