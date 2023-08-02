46歲女星蕭淑慎與小15歲的嫩尪梁軒安結婚滿7年，一路不被看好的兩人，在闖過重重難關低潮後，讓大眾見證他倆的堅定，兩人還會一起上節目分享他們夫妻的相處之道；不過本周一（7月31日）蕭淑慎卻突在社群發文，喊話所有媒體朋友幫忙她注意老公行蹤，更直言對老公很不爽，這些看似打情罵俏的話語，卻似乎又令人嗅到些許「七年之癢」的氣息。

梁軒安與歌手蔡潔予一同進入台北市中山區一家餐廳。（圖／本刊攝影組）

網紅杜衫杉抵達餐廳。（圖／本刊攝影組）

巧的是時報周刊CTWANT日前也真印證了蕭淑慎講的話有幾分真實，7月25日便直擊在大熱天穿著西裝配高領內搭的梁軒安，香噴噴地頂著帥氣髮型、與一群妹子趕赴聚會的畫面，當天自稱居家宅女的老婆蕭淑慎，自然是沒有現身，晚間7點半左右，身為雄鷹娛樂廣告集團執行長的梁軒安，與戴著粉紅色帽子的歌手蔡潔予抵達台北市中山區一家餐廳，在門口與另一名先到的網紅杜衫杉（原名卡卡兒）會合後進入餐廳。

知名冰鋒衣品牌董事長顏瑋廷也現身這個聚會。（圖／本刊攝影組）

有打扮過的梁軒安臉喝得通紅走出餐廳。（圖／本刊攝影組）

隨後，陸續看到不少男女先後到場，還包括梁軒安現正力捧的台語歌手余曼曼，也就是在2021年底本刊曾捕捉到他親手餵食香腸的那位正妹，以及造型老師黃林果…等人。值得一提的是，原本以為這場又是梁軒安犒賞旗下藝人的公司內部聚會，但讓人定睛一看，知名冰鋒衣品牌ONE BOY的董事長顏瑋廷，竟然也出現在這個場合，令人好奇雙方是否有什麼合作計畫，或是梁軒安想將旗下藝人推薦給顏瑋廷，看得出相當用力在經營自己的事業。

梁軒安旗下台語歌手余曼曼與造型老師黃林果一起離開餐廳。（圖／本刊攝影組）

梁軒安整晚都在跟男賓客寒暄，與其他女客並未有什麼太近距離接觸。（圖／本刊攝影組）

9點出頭，顏瑋廷及同行人員先離開。9點半左右，與梁軒安一起到達的蔡潔予也獨自先走。57分，滿臉通紅的梁軒安走出餐廳，在門口與一名男性友人握手聊天，另一名女子隨後加入兩人。與後面出來的人道別後，梁軒安和同公司的黃林果一起搭乘計程車離去。10點20分，梁軒安先下車返回位於台北市大同區與老婆蕭淑慎同住的家，黃林果則繼續搭車離去。

蕭淑慎日前在社群上發文要記者幫忙盯著老公。（圖／取自蕭淑慎臉書）

本刊於2021年底曾捕捉到梁軒安餵食余曼曼香腸。（圖／本刊攝影組）

日前蕭淑慎發文：「請各位記者朋友注意，我老公最近非常騷包，刻意減肥甩噴香水，整天鬼鬼祟祟，礙於姐就是個居家宅女，只能勞煩各位幫忙監督，如果有拍到什麼千萬不要客氣，用力登出來，以上，報告。」而本刊目擊到梁軒安當天的確精心打扮過，為了搭配帥氣造型，忍著34度的高溫穿高領內搭，頭髮更是吹得硬挺，也難怪蕭淑慎會不爽。

梁軒安今年力捧余曼曼發片，老婆蕭淑慎還幫忙拍MV。（圖／取自蕭淑慎臉書）

但不同於2021年底本刊曾拍到梁軒安酒後開心與余曼曼、雀兒喜在大街上演摟抱餵香腸，雖然蕭淑慎清楚他們之間並沒有任何曖昧情愫，但親密舉動仍是惹怒太座，這次他倒是相當安分，完全沒有跟任何女生有肢體接觸，頂多跟男賓客握手，畢竟家中有個姿色不輸年輕網紅的明星老婆，聚會結束後自然立即返家才是正途。

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