40歲的李佳穎5月被小9歲的男友楊子力（阿力）求婚成功，她曾不避諱地表示想要生小孩，求婚之後就不用再避孕了，時報周刊CTWANT近日直擊李佳穎直奔中醫婦科求診，並到藥局買了備孕、孕期需補充的保健食品，看來她現正奮力一搏，積極造人中。
7月7日上午11點半，李佳穎出現在台北長庚醫院的中醫婦科門診，穿著短褲、拖鞋，戴著眼鏡的她，穿搭看似樸實無華，細看身上背著貌似要價近60萬元的Hermès Mini Lindy，讓她瞬間貴氣逼人。在等待看診的期間，李佳穎坐在角落滑手機，而她拿起眼鏡貼近看手機的動作，這舉動跟她童顏的外貌形成有趣落差，不知是否已經出現老花眼的問題，她看著看著還揉了眼睛，感覺眼睛有些不適。
12點出頭，看完診的她站在一旁等候，在護理師為其說明後，李佳穎獨自下樓自助繳費，並短暫離開醫院，到附近的藥局採買一包東西，接著又回到醫院藥局領藥。12點23分，李佳穎在附近的飲料店買了兩杯茶飲，等待時，電話熱線不斷。買好後，走進不遠處的麵食館，原來準老公阿力已經在麵館裡面等待她。
12點52分，小倆口吃飽喝足，一前一後走出麵館，一起到銀行辦事。一路上，阿力的手機始終沒放下來，電話講個不停，在銀行等候辦理業務時，阿力才得空轉頭跟李佳穎聊聊天，但一隻手也是忙著拿手機看股票。
下午1點半，兩人離開銀行，楊子力放下電話，幫李佳穎提一大包藥袋，並取車開著保時捷休旅，返回內湖男方家。而那一大包藥袋，除了有醫院開的中藥外，其餘應該是李佳穎在藥局購買的保健食品，清楚可見的像是葉酸錠和DHA魚油軟膠囊，都是備孕及孕期常用的營養品，令人好奇是否已有好消息。
本刊詢問李佳穎赴中醫看婦科的近況，經紀人表示：「她就是單純的調生養息，養生調養。」本刊也祝福她調養出好體質，盼好孕來臨。
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