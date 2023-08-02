40歲的李佳穎5月被小9歲的男友楊子力（阿力）求婚成功，她曾不避諱地表示想要生小孩，求婚之後就不用再避孕了，時報周刊CTWANT近日直擊李佳穎直奔中醫婦科求診，並到藥局買了備孕、孕期需補充的保健食品，看來她現正奮力一搏，積極造人中。

本刊直擊剛被求婚成功的李佳穎到中醫婦科求診，有著不老童顏的她，滑手機時卻突然把眼鏡提起，似乎出現老花眼的徵兆。（圖／本刊攝影組）

李佳穎十分專心聽著醫護人員交代就診事項，看來她近來很努力在調養好孕體質。（圖／本刊攝影組）

7月7日上午11點半，李佳穎出現在台北長庚醫院的中醫婦科門診，穿著短褲、拖鞋，戴著眼鏡的她，穿搭看似樸實無華，細看身上背著貌似要價近60萬元的Hermès Mini Lindy，讓她瞬間貴氣逼人。在等待看診的期間，李佳穎坐在角落滑手機，而她拿起眼鏡貼近看手機的動作，這舉動跟她童顏的外貌形成有趣落差，不知是否已經出現老花眼的問題，她看著看著還揉了眼睛，感覺眼睛有些不適。

看完診的李佳穎到附近藥局採買保健食品，私服看來一派輕鬆，身上背著貌似要價近60萬元的Hermès包，流露出一股很不經意的貴婦氛圍。（圖／本刊攝影組）

離開醫院時，李佳穎手上提著一大袋保健食品，除了醫院開的中藥，還有葉酸、魚油等備孕常見的補充品。（圖／本刊攝影組）

12點出頭，看完診的她站在一旁等候，在護理師為其說明後，李佳穎獨自下樓自助繳費，並短暫離開醫院，到附近的藥局採買一包東西，接著又回到醫院藥局領藥。12點23分，李佳穎在附近的飲料店買了兩杯茶飲，等待時，電話熱線不斷。買好後，走進不遠處的麵食館，原來準老公阿力已經在麵館裡面等待她。

李佳穎前往飲料店，手插腰講電話的POSE很有氣勢。（圖／本刊攝影組）

李佳穎跟阿力在附近麵館飽餐，再一起到銀行辦事，阿力全程手機講不停。（圖／本刊攝影組）

12點52分，小倆口吃飽喝足，一前一後走出麵館，一起到銀行辦事。一路上，阿力的手機始終沒放下來，電話講個不停，在銀行等候辦理業務時，阿力才得空轉頭跟李佳穎聊聊天，但一隻手也是忙著拿手機看股票。

結束看診、辦事行程，阿力貼心地幫李佳穎拎藥袋。（圖／本刊攝影組）

李佳穎站在車邊等阿力把車開出來，備孕的身型圓潤可愛。（圖／本刊攝影組）

下午1點半，兩人離開銀行，楊子力放下電話，幫李佳穎提一大包藥袋，並取車開著保時捷休旅，返回內湖男方家。而那一大包藥袋，除了有醫院開的中藥外，其餘應該是李佳穎在藥局購買的保健食品，清楚可見的像是葉酸錠和DHA魚油軟膠囊，都是備孕及孕期常用的營養品，令人好奇是否已有好消息。

今年5月李佳穎被小9歲的男友阿力求婚成功。（圖／本刊攝影組）

本刊詢問李佳穎赴中醫看婦科的近況，經紀人表示：「她就是單純的調生養息，養生調養。」本刊也祝福她調養出好體質，盼好孕來臨。

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