旅居美國的亞裔華僑大多都認識美國連鎖超市品牌「99 Ranch Market」，這家亞洲食品超市竟然有賣義美食品、台中知名東泉辣椒醬等台灣品牌，不僅為移民的亞一代一解鄉愁，也幫亞二代了解家鄉味。穩居全美最大華資連鎖超市龍頭的「99 Ranch」，創辦人陳河源為台灣台中人，CTWANT調查，鮮少曝光的陳河源為大溪高爾夫球場股東之一，記者也獨家尋訪大華超市設在台中大肚的採購倉儲。
陳河源1982年移民美國，2年後創立第一家大華超市「99 Price」(後更名99 Ranch)，他創業的初衷很簡單，就是想念家鄉的美食，沒想到跟他一樣懷念家鄉味的華裔不少，「99 Price」大受好評，3年後再開分店，成為他在異鄉展開美國亞洲食品最大零售通路的第一步。
時隔40年，這位美國華人超市王陳河源在美國仍相當低調，一位外國媒體就表示，陳河源很少接受採訪，都由兒子、女兒出席公開活動較多，談的也多是公司、私事不提。
除了2006年被指控涉入扁家洗錢案，傳言陳致中買下大華超市股份，讓陳河源氣到親上火線，「只要提出證明，懸賞100萬美金」之外，台灣民眾對陳家所知有限，直到去年大溪高爾夫球場釋出出售消息，陳河源這個名字才又默默出現。
去年9月，笠復集團傳出將全數出售「桃園大溪威斯汀酒店」及美國高球傳奇人物老虎伍茲來台打過的唯一球場「大溪高爾夫球場」股權，而陳河源正是笠復投資的7大股東之一。據了解，這些股東都上了年紀，對球場未來經營的想法不同，與其爭得面紅耳赤，不如獲利出場好聚好散。
而這麼多年來，陳河源在海外的投資動態就如謎一般，近期也從移居加拿大的台灣企業家李羅昌鈺所出版的《勇敢，就能翻轉人生 大統華T&T的故事》一書中得知，1993年，大華超市與台灣統一企業和移民加拿大生活的李羅昌鈺等人，在加拿大合資創立「大統華T&T」，與美國「99 Ranch」的定位相似，主要販售亞洲食品，滿足亞裔華僑需求。「大統華T&T」已於2009年以2.25億美元售出，不過仍由李家經營。
在台灣，陳河源登記公司負責人的公司有「台灣華擎有限公司」「怡婷投資有限公司」，皆是在2004年登記，且地址都在北市中正區寧波西街一處6層樓華廈。CTWANT記者實地走訪，按電鈴無人應門，周邊鄰居、商家不認識也不知道該地址用途，推測只是借址登記。
「怡婷投資有限公司」看似菜市場名，其實正是陳河源的兒子陳怡年和女兒陳婷如，以中間名字命名所設的投資公司。至於「台灣華擎有限公司」辦公室設在台中市大肚區，官網寫著「台灣華擎有限公司創立於西元2005年，為最具規模與專業的食品貿易出口公司；提供完整的商品資訊與專業食品出口服務，將優質台灣商品拓展到世界各地。」
記者實地走訪大肚，台灣華擎廠區大門敞開，裡面不見有上下貨的繁忙景象，但是裝卸碼頭確實停著2個大型冷藏貨櫃，風扇都在運轉中。周邊鄰居則表示，「這間公司在這邊至少十年以上，常常有貨送進來又送出去，應該是做倉儲物流。」
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。