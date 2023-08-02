旅居美國的亞裔華僑大多都認識美國連鎖超市品牌「99 Ranch Market」，這家亞洲食品超市竟然有賣義美食品、台中知名東泉辣椒醬等台灣品牌，不僅為移民的亞一代一解鄉愁，也幫亞二代了解家鄉味。穩居全美最大華資連鎖超市龍頭的「99 Ranch」，創辦人陳河源為台灣台中人，CTWANT調查，鮮少曝光的陳河源為大溪高爾夫球場股東之一，記者也獨家尋訪大華超市設在台中大肚的採購倉儲。

陳河源1982年移民美國，2年後創立第一家大華超市「99 Price」(後更名99 Ranch)，他創業的初衷很簡單，就是想念家鄉的美食，沒想到跟他一樣懷念家鄉味的華裔不少，「99 Price」大受好評，3年後再開分店，成為他在異鄉展開美國亞洲食品最大零售通路的第一步。

時隔40年，這位美國華人超市王陳河源在美國仍相當低調，一位外國媒體就表示，陳河源很少接受採訪，都由兒子、女兒出席公開活動較多，談的也多是公司、私事不提。

大華超市曾捲入台灣政治角力，2006年11月29日大華超市於美國洛杉磯召開記者會，澄清扁家絕對沒有入股。（圖／報系資料庫）

除了2006年被指控涉入扁家洗錢案，傳言陳致中買下大華超市股份，讓陳河源氣到親上火線，「只要提出證明，懸賞100萬美金」之外，台灣民眾對陳家所知有限，直到去年大溪高爾夫球場釋出出售消息，陳河源這個名字才又默默出現。

去年9月，笠復集團傳出將全數出售「桃園大溪威斯汀酒店」及美國高球傳奇人物老虎伍茲來台打過的唯一球場「大溪高爾夫球場」股權，而陳河源正是笠復投資的7大股東之一。據了解，這些股東都上了年紀，對球場未來經營的想法不同，與其爭得面紅耳赤，不如獲利出場好聚好散。

而這麼多年來，陳河源在海外的投資動態就如謎一般，近期也從移居加拿大的台灣企業家李羅昌鈺所出版的《勇敢，就能翻轉人生 大統華T&T的故事》一書中得知，1993年，大華超市與台灣統一企業和移民加拿大生活的李羅昌鈺等人，在加拿大合資創立「大統華T&T」，與美國「99 Ranch」的定位相似，主要販售亞洲食品，滿足亞裔華僑需求。「大統華T&T」已於2009年以2.25億美元售出，不過仍由李家經營。

陳河源向來低調，包括海內外曾投資入股的公司都鮮少曝光，近期登上媒體是因桃園大溪威斯汀酒店及大溪高爾夫球場的出售新聞，而該球場也是老虎伍茲在台唯一展現球技的地方。（圖／業者提供、報系資料庫）

在台灣，陳河源登記公司負責人的公司有「台灣華擎有限公司」「怡婷投資有限公司」，皆是在2004年登記，且地址都在北市中正區寧波西街一處6層樓華廈。CTWANT記者實地走訪，按電鈴無人應門，周邊鄰居、商家不認識也不知道該地址用途，推測只是借址登記。

「怡婷投資有限公司」看似菜市場名，其實正是陳河源的兒子陳怡年和女兒陳婷如，以中間名字命名所設的投資公司。至於「台灣華擎有限公司」辦公室設在台中市大肚區，官網寫著「台灣華擎有限公司創立於西元2005年，為最具規模與專業的食品貿易出口公司；提供完整的商品資訊與專業食品出口服務，將優質台灣商品拓展到世界各地。」

記者實地走訪大肚，台灣華擎廠區大門敞開，裡面不見有上下貨的繁忙景象，但是裝卸碼頭確實停著2個大型冷藏貨櫃，風扇都在運轉中。周邊鄰居則表示，「這間公司在這邊至少十年以上，常常有貨送進來又送出去，應該是做倉儲物流。」

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