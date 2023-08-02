美國前總統川普因企圖推翻2020總統大選結果及阻擋權力移交，1日遭到刑事起訴4項罪名，包括串謀欺騙美國、串謀阻礙官方程序、串謀妨礙權利、阻礙及企圖妨礙官方程序等。這是川普4個月以來，第3度遭到刑事起訴。

綜合《紐約時報》（New York Times）、路透社報導，特別檢察官史密斯（Jack Smith）昨（1）日在川普企圖推翻2020年總統大選、煽動國會暴動的調查案件中起訴川普4宗罪名，其中3宗為圖謀不軌、1宗為妨礙司法調查。

3宗圖謀不軌罪名包括：串謀詐欺美國、串謀妨礙政府程序、串謀剝奪聯邦法律或憲法賦予的公民權利。

特別檢察官史密斯在45頁的起訴書中指出，在2020年11月3日總統大選後不久，川普就試圖透過「不法手段」推翻大選決果。第一項串謀罪名指控川普透過「不誠實、詐騙、欺騙」欺詐美國；第二項串謀罪指控川普試圖「腐敗地妨礙」1月6日將政權和平轉移給拜登的國會程序；第三項串謀罪指控川普侵犯美國人的投票及計票權利。

川普預計美東時間3日首度針對這起案件出庭。

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