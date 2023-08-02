陰莖的粗細長短，攸關著男性尊嚴。一名男大生就為此相當憂煩，就診時自曝，因為陰莖很小又很短，相當自卑。泌尿科醫師請男大生脫下褲子檢查，驚見陰莖「整個消失」沒入腹部的脂肪中，勸他只要減肥，就能呈現出其陰莖的正常長度。

泌尿科醫師施冠偉在其臉書粉專表示，上述男大生神情焦慮又憂鬱地就診並表示，因自覺陰莖很小又很短，想知道有沒有辦法讓它變長一點，「我因為這件事寢食難安。」醫師瞥了一眼電腦資料，男大生年紀已經超過18歲，應已發育完成了，因此請他脫下褲子進行理學檢查。

施冠偉立刻找到男大生陰莖短小的原因，直嘆「幾乎整根食指都沒入他的皮下脂肪，才能摸到恥骨。」他進一步檢查男大生的生殖器大小並無異常，只是皮下脂肪太厚使得陰莖沒入脂肪中、近乎消失。他告訴男大生，只要減肥，就能秀出完整的陰莖，且能避免未來過胖引發的健康問題。

至於正確量測陰莖長度的方法，他表示，首先需在完全勃起時，以手將陰莖旁的脂肪撥開，並往陰莖的底部往下推；接著，會摸到硬硬的部分即為恥骨；從恥骨的根部開始量起，才是陰莖的真正長度。此外，對於皮下脂肪很厚的人而言，所看到的陰莖只是冰山的一角、並非真實長度。