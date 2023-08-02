中央氣象局昨晚8點半發布卡努颱風海上警報，依照目前預測路徑來看，卡努周四、五距離台灣最近，接著往東北方向大迴轉；氣象專家指出，卡努暴風圈觸及台灣北部的陸地「越摸越多」，雙北、基隆、桃園、宜蘭很可能發陸警，颱風假機率增。
卡努今晨5點在中心在台北東方約570公里之海面上，七級風平均暴風半徑280公里，以每小時12轉9公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風。
氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》深夜發文指出，氣象局最新預測路徑，轉折點稍微「西修」，暴風圈涵蓋範圍「擴大」；並在IG限時動態發文表示，「陸地部分越摸越多，理論上，北基桃宜很可能有陸上警報（颱風假的先備條件）。」
隨著大氣環境變化，卡努預測路徑先是不斷翻盤，如今暴風圈又可能觸及北部陸地，粉專直呼，「不要再說防護罩了啦，這隻原本沒有要來，搞到有機會陸上警報。」
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