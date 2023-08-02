綠界科技表示，該公司最主要的業務為提供電商賣家完善的一條龍服務，賣家會員數今年已突破38萬，中小型電商市佔率更高達七成。因近年來電商創業維艱，故綠界首次推出新會員註冊活動，讓店家用最輕鬆的成本享用最佳的金流服務。

根據Euromonitor資料顯示，臺灣電商交易額在2021年達新台幣5,855億元，為世界第20名，且電商占整體零售比率高達16％，排世界第18名。另外2022年台灣整體零售銷售規模首次突破4兆元大關。從這些資料均可看出，台灣線上與線下的交易市場皆呈現蓬勃發展的狀態。

綠界這次推出的新戶優惠內容，適用於線上線下商家，只要符合活動條件的新會員，皆可享有前半年信用卡手續費1.8％的優惠低價。

以綠界收款額度級距最初階的會員試算（30萬／月），6個月下來手續費最多可省下17,100元，而金流量大的賣家省下的手續費更加可觀。