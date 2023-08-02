江宏傑上月27日在日本召開國際記者會，指控福原愛不遵守法院判決，以及惡意失聯等行徑；據悉，江宏傑所有事宜幾乎都是親力親為，還曾私下詢問如何匯錢到日本，而他這次大動作飛日本召開記者會，前後預計已砸下300萬台幣，可見他以不惜成本槓上福原愛。

根據《鏡週刊》報導，江宏傑於上月20日獲日本法院勝訴後，身旁親友透露他當時破涕而笑，認為付出的努力有了成果，怎料福原愛依舊不理會，且態度強硬，才使得江宏傑把規格提高、擴大，且據國際記者會媒體轉述，江宏傑記者會上落寞憔悴的模樣，對比婚禮當時差距甚大。

此外，據傳江宏傑曾私下詢問周遭人如何將錢匯到日本，可見相關事宜他都親力親為，而他此次預計待在日本近兩周，業界估計他這次至少砸了300萬台幣，而這還不包括其他雜支。

事實上，在江宏傑記者會結束後不久，福原愛也透過台灣律師發出5點聲明回擊江宏傑「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決」，並表示雙方律師窗口一直都有聯繫，「相關案件也都交由律師在互動，並無江宏傑所言完全無法有對接窗口」也提到這次江宏傑召開記者會，「完全違反臺灣法官在開庭時的諭示」，還說此舉不但是在製造高衝突，刻意撕裂家庭關係「我們基於保護這位爸爸在螢幕中的良好形象，所以一直都沒有進行正面的攻擊，請江宏傑也能成熟的面對離婚」。