常見的海帶通常都會打結或插竹籤，一名女子表示，吃鍋突好奇海帶的結是誰打的？打結有何作用？貼文引發知情網友回應說，海帶是靠人工打結，用意是為了方便夾取、煮熟後不沾鍋，口感會比較脆，插竹籤也是同樣的用意。

原PO近日於臉書社團《爆廢1公社》指出，在外吃火鍋，配料含有打結的海帶，令她好奇海帶的結是誰打的？有何作用？

貼文吸引網友爆量討論，不少知情人說是人工打結，用意是為了方便夾取，烹調過程不會沾黏在鍋底，「看知識性電視節目得知，是為了方便食用時好夾取」、「比較好夾」、「人工打的，目的是方便夾取，烹煮過程不會沾黏在鍋上，口感也比較脆」、「人工打的呀！因為煮熟會沾鍋，另還有一個原因是，方便食用者夾取」。

營養師于仁文過去也曾在微博發文解釋，海帶之所以會打結，一是為了方便夾取、二是為了煮熟後不沾鍋，因海帶下水煮過後，表面會變得黏糊，未打結的海帶直接放進鍋裡煮，易黏在一起，除影響口感，也不方便入口。如果沒有事先打結，一下過會立刻黏在鍋底，用筷子夾取過程也會滑落，部分海帶中間會插上竹籤，也是同樣的道理。