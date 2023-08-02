台灣北部在7月24日舉行萬安演習，日媒拍攝相關影片報導，其中有個片段為一位正妹小跑進超商躲避，使這位正妹爆紅，IG粉專「B卡必卡，正妹獵人」也發文搜人，結果有網友疑似神出正妹的IG，不過目前該帳號已被設為私人帳號

台灣在7月24日至28日實施萬安演習，日媒《ANNnews》拍攝北市萬安演習的畫面進行相關報導，影片上傳到YouTube後，其中一個片段重播率超高，只見一個嬌小可愛的女生，在演習開始後，沿路小跑了6秒左右跑進超商中躲避，讓不少網友看呆直呼這是「晃安演習」。

影片曝光後，不少網友好奇「萬安演習妹」是誰，IG粉專「B卡必卡，正妹獵人」昨天分享萬安演習的片段說「搜人世界和平」，不久後，竟有網友疑似神出正妹的IG，吸引了8千多人朝聖。不過目前該帳號已被設為私人帳號，必須要追蹤才能看到相關貼文。

而IG粉專「神貓便利屋」昨也發出「神人卡」，表示神貓偵探社全員出動想找出那位爆紅的「萬安演習妹」，引起網友們熱烈討論。「卡！跑那麽喘怎能不卡」、「求IG謝謝各位好人一生平安」、「怎麼覺得畫面很晃？」