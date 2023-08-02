累計上半年營收突破40億元，達40.4億元，年增9％，營業淨利3.15億元，年增22％，歸屬母公司業主淨利2.57億元，年增23％，每股盈餘6.2元。業績成長主要來自企業客戶仍持續投入數位轉型，對於雲端服務，資料安全與保護，數據治理及運用等技術及服務的需求增加，再加上企業應用系統遷移和數據中心整合擴展，皆驅動數位雲端服務快速發展。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，生成式AI在產業的實際應用，一直備受市場關注，尤其伴隨著Azure OpenAI和Copilot技術的成熟佈局，更多的企業客戶已從探索AI到積極展開行動。宏碁資訊長期發展雲地整合及雲端服務，並積極投入數據治理和資料保護的解決方案提供，因為雲端與數據是AI應用落地的關鍵，強勁的需求潛力，也為公司成長注入動力。

根據2022台灣企業AI趨勢報告發現，有6成企業在導入AI初期所面臨的挑戰，包括了資料蒐集、驗證可行的商業案例和人才供應。宏碁資訊身為最懂地端的雲端公司，除協助企業地端應用系統、資訊數據上雲外，逾百位的雲端顧問與技術團隊，積極協助企業順勢向前，實現AI應用。目前已為金融、零售、房產、和高科技製造業者，從客服服務、系統優化與關鍵數據治理等三大面向，以POC專案結合實務工作坊的方式，引導客戶訓練專屬的AI模型，並從過程中協助企業使用安全、合規的AI開發環境，以快速響應需求多變的市場競爭。