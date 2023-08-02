烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）日前在基輔接受採訪時，批評金磚國家（BRICS）是「最後與俄羅斯友好往來的集團之一」。

布達諾夫31日在基輔接受烏克蘭非政府組織「跨大西洋對話中心」（Transatlantic Dialogue Center）採訪表示，俄羅斯向巴西等金磚國家成員國尋求支援是正常舉動，但烏克蘭政府認為，孤立俄羅斯是加速終結歐洲衝突的方法之一。

據美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil）報導，針對巴西在俄烏戰爭中的立場，布達諾夫在採訪中避免直接批評巴西，但明顯表示他對可能有助於減少俄羅斯在戰爭中的責任的「解釋」感到不滿。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）4月訪問中國時批評美國和歐洲國家「鼓勵」俄烏戰爭，與俄羅斯和中國一直以來的說法相呼應，將俄烏戰爭歸咎於西方。白宮對此嚴厲譴責，「巴西沒有看事實，只是鸚鵡學舌俄羅斯和中國的宣傳」。

布達諾夫表示，關於戰爭的原因存在很多爭論，但有一件事實毋庸置疑，那就是「俄羅斯軍隊越過邊界，侵入一個主權國家的領土，而這個事實不能有任何雙重或三重解釋，這是一個絕對確認的事實」。

布達諾夫承認希望得到巴西和其他拉丁美洲國家的支援，因為烏克蘭需要世界各國理解俄烏戰爭的原因和事實，而這個事實就是：2022年2月24日，俄羅斯全面入侵另一個國家，導致雙方數十萬人傷亡。

37歲的布達諾夫是烏克蘭軍隊中最年輕的將軍之一，在戰爭中發揮關鍵作用，為烏克蘭武裝部隊提供與俄羅斯軍事動向有關的寶貴資訊。

布達諾夫在採訪中拒絕回答關於「戰爭是在戰場上還是在談判桌上解決」的問題，因為這是一個政治問題，他無法回答。

關於莫斯科將無人機襲擊潮歸咎於烏克蘭，布達諾夫則揶揄是「上帝的懲罰」。（編輯：韋樞）1120802