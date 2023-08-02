羅倫佐本賽季首次入選明星賽。（美聯社資料照）

We have acquired INF Hao-Yu Lee from the Philadelphia Phillies in exchange for RHP Michael Lorenzen. pic.twitter.com/PcLJCvW0Ez — Detroit Tigers (@tigers) August 1, 2023

費城人期待複製去年賽季下半季逆勢而上、搶下國聯冠軍的戲碼，從先發輪值下手補強，費城人在交易大限截止日前，宣布已向老虎隊收購了明星投手羅倫佐（Michael Lorenzen），送出去的交易籌碼是「台灣怪力男」李灝宇。

31歲的羅倫佐今年是生涯首次入選明星賽，在戰績糟糕的老虎效力顯得有些格格不入，今年18場出賽全是先發，105.2局中自責分率為3.58，最近表現更是無人能擋，近7場出賽只掉11分，自責分率只有2.50，在季中交易大限前是搶手貨。

阿隆諾拉（Aaron Nola）、惠勒（Zack Wheeler）、華克（Taijuan Walker）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez）和克里斯多福桑契斯（Cristopher Sanchez），費城人先發輪值已經五門齊，不過克里斯多福桑契斯今年才轉為全職先發，擔任第5號輪值負擔較重，加入羅倫佐能維持投手深度。

《Baseball America》季中更新各隊農場潛力股排名，20歲的李灝宇名列費城人第8，本季在高階1A出賽64場，打擊率2成83、5支全壘打，《Baseball America》將李灝宇定位為打擊為主的二壘手。過去效力老虎體系的台灣球員包含倪福德、唐肇廷以及江少慶。