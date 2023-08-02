審計部報告日前指出，高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府卻給了81億元，遭國民黨台北市議員游淑慧嘲諷「要5毛給100塊」，前行政院長蘇貞昌為此回嗆「吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」。對此，游淑慧昨（1）日在臉書發文，除貼出了經典港片《黑金》的經典台詞，酸喊「我們政府很有錢」，還提到，有網友翻出世界最大漁港的造價，換算台幣只要100億元。

游淑慧表示，蘇貞昌別情緒勒索，施政做不好、亂花錢，所有的一切做為都要可受公評。她直言，蔡政府任內讓台灣負債增加，如果台灣真如蘇貞昌所言，是一個舉世滔滔幸福之地，那麼，年輕人就不會棄賴投柯了，「除了民進黨，誰覺得這7年幸福？」

游淑慧砲轟，民進黨拿了那麼多選票，結果回報台灣的，卻是拼命花鈔票，81億對民進黨而言或許只是花的零頭，所以它不覺得多，但每一筆錢都該去追誰得標、價值跟價格，「人比人，氣死人；價比價，就知道誰是凱子」。

游淑慧還補充，有PTT鄉民找出了物價比台灣高許多的歐洲漁港改造案，位於西班牙加利西亞自治區、世界最大的漁港維戈港，其面積是前鎮漁港的160倍大，但造價換算台幣約100億，不過比後者多23%。