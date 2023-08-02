張姓男子2019年凌晨看到林姓妻子的手機內跳出「吃完最後一顆」、「應該2、3天就會來經」，他人要求她服用避孕藥的訊息內容，張男發現妻子外遇後離婚，但林女也告他並求償60萬元，刑事部分張男被依無故入侵他人電腦相關設備罪判處拘役50天，易科罰金確定，民事部分，台灣高等法院駁回上訴，認定張男對配偶權被侵害的正當防衛，且符合比例原則，並未逾越必要程度，判張免賠確定。

張男與林女知悉彼此之手機密碼，張在2019年1月29日凌晨，看見林女所有之手機螢幕顯示LINE之訊息內容，他人要求林服用避孕藥之訊息內容，他驚覺林與他人有逾越一般社交行為之不正常往來，甚至可能已發生性行為，方有服用避孕藥之需求，因認林外遇。

張男未經林同意，以輸入密碼之方式，解鎖林之手機，瀏覽原告在LINE上與他人之對話內容，並持自身使用之手機，以錄影之方式，竊錄林女與他人間非公開之LINE對話內容。

刑事部分，張男被依無故入侵他人電腦相關設備罪，判處拘役50日，得易科罰金確定。民事部分，一審及二審審酌侵害配偶權之行為之隱密性與蒐證困難，張男正當防衛尚符合比例原則，無防衛過當，雖因此使林之隱私權、秘密通訊權受有侵害，但免負損害賠償責任，判張男免賠。