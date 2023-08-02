由於曾有民眾遭警察局告知銀行帳戶被列為警示帳戶，才驚覺帳戶遭詐騙集團冒用綁定電支帳戶，導致帳戶款項被一掃而空。對此，金管會要求電支機構，若民眾使用電支帳戶綁定信用卡或存款帳戶時，需透過聯徵系統檢核是否與留存在的手機門號等資訊相同。

銀行局副局長童政彰指出，隨著電支身分檢核機制補強，相關防堵冒用狀況已獲得相當好的成效。據金管會統計，2022年底電支付警示帳戶件數逾1200件、位處相對高峰，隨著手機門號查驗機制上路，至2023年6月已降至100件左右，減幅達逾9成。

童政彰表示，電支機構在開戶與註冊時，都要向聯徵中心核驗用戶資料，可查驗的資料共有警示存款帳戶、警示電支帳戶、姓名資料、國民身分證領取補換發資料等4項，如透過查驗客戶身分證字號，可以同時確認用戶是否有警示存款或電支帳戶。

對於日前第三方支付業者表達，希望比照電支機構介接聯徵中心系統以強化客戶查核，童政彰對此則指出，第三方支付僅提供代收付，相較於電支機構業務在深、廣度均不同，後續會進一步向數位部了解，看是否可透過介接內政部戶政查詢系統等方式滿足業者需求。