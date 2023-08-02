金管會為使上市櫃公司「藏鏡人」更無所遁形，參考美、日、韓、星法規，將證交法規範的大量持股申報門檻自10％降為5％，但顧慮恐使大股東因而大量出清持股，給予1年緩衝期，立法院已三讀通過，將於明年5月10日上路實施。

因應證交法規範修正，金管會公布相關配套辦法修正草案。證期局副局長高晶萍表示，所有持有任何公開發行公司5～10％股權的股東，在新法明年5月10日上路實施後，應在10天內辦理初次公告申報，之後每變動1％便須在2天內公告申報。

不過，考量政府管理的退休和保險基金肩負政策任務、具高度公益性，與一般持股者性質有別，金管會對此訂定「特別申報制」予以適用，採每半年度申報公告即可，且初次和變動申報期限均為10日內。

高晶萍說明，原則上以公務人員退撫基金、勞保基金及勞退基金等三大政府基金適用特別申報制，郵政儲金非政府管理的退休和保險基金則不適用。據證期局統計，截至去年底持有上市櫃公司5～10％股權的股東約有3307人、持有1441家上市櫃公司。

由於目前股東均是透過公開資訊觀測站辦理公告、並以書面向主管機關申報，為踐行節能減碳並提升申報效率，金管會規畫除維持現行公告方式外，申報書件改經公開資訊觀測站上傳檔案即屬完成申報，並由公開資訊觀測站系統轉知被取得股份公司、證交所或櫃買中心。