日股內、外資籌碼狀況，日本股市投資人的交割款餘額已經創下15兆日圓的新高點，此外日本央行與退休年金持有日股股市約100兆日圓穩定股市，同時海外仍有約35兆日圓等待進場，足見日股交易漸熱且穩定。另，日股市場近7成由法人持有並以日本龍頭股為主，肯定日本百年龍頭企業長期建基的競爭力。

2022年以來日圓匯率大幅度貶值，日本製造業加速回流創造企業加薪，引領日本經濟進入薪資成長帶動消費，消費帶動企業獲利成長的正向循環，推升日股表現，看準寬鬆貨幣政策帶動日本企業獲利成長，與日本製造業強勢復興帶領日本經濟走出失落的三十年契機。

看好日本評價面、資金面及籌碼面的優勢，「元大日本龍頭企業基金」進行第一次追加募集獲准，該基金聚焦日本最有競爭力的「精密工業、先進科技、尖端醫療」3大領域，布局日本等同掌握到AI電動車、智慧工廠、尖端醫療、國防工業等最新科技浪潮。