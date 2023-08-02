江宏傑日前赴日召開記者會指控福原愛涉嫌「ABDUCTION（綁架）」後，福原愛於昨（1）日再發出聲明，痛批江宏傑召開記者會此舉侵害她的人權，更讓她深陷社會制裁「被社會輿論埋葬」，對此，江宏傑日本律師大淵愛子回應：「論點完全不相干」。

福原愛1日透過日本律師發表日文聲明，指控江宏傑利用媒體攻擊特定人士，可能會使被害者受到嚴重損失，當中更強調「不只是福原愛，就連福原愛的代理律師都同樣肅然起敬地遵守日本法律、台灣法律」且對於江宏傑「突襲式記者會」福原愛方承認事前並不知情。

此外，江宏傑律師大淵愛子公開提及她的工作職務，包括擔任WTT（世界桌球大聯盟）日本區總經理，及上市公司的社外董事等，認為對她造成社會性死亡，召開記者會一事更造成重大人權侵犯，「我們不能忽視這種嚴重的人權侵害」，最後喊話，希望雙方能恢復信任關係，「畢竟誠實公正的對話是建立在雙方信賴基礎上」。

對此，根據《體育報知》報導，律師大淵愛子回應：「論點完全不相干，我認為看過這個聲明的人們會理解我們為什麼不得不開記者會。希望對方可以盡快遵守法院裁決的保全命令」，關於其他事項，她則表示「如同記者會說的」。