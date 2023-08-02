Brainstorm擁有圖形處理器(GPU)、工作站及人工智慧(AI)伺服器等三大產品線，友通於2021年以1797萬美元取得Brainstorm 35.09%股權，目標在現有基礎上，搭配Brainstorm的通路資源跨足新市場，進一步擴大業務範疇。

友通副董事長李昌鴻表示，過去幾年顯示卡產業歷經上沖下洗，友通和Brainstorm通力合作，將影響降到最小，友通也藉此開闢出GPU、AI伺服器等新市場機會，確實實現了加乘效益，考量到階段性目標達成，並有機會為雙方營運創造更好的效益，因而做此調整，合作關係不因此變動，現有專案也會持續進行。

另外，友通也公告今年第二季財報，單季合併營收新台幣37.61億元，季減2%、年減3%；稅後純益新台幣0.98萬元，季減22%、年減15%；每股純益(EPS)0.85元，5個季度以來再跌破1元EPS。累計上半年維持正成長，合併營收新台幣75.81億元，年減2%；稅後純益新台幣2.23億元，年增12%；每股純益(EPS)1.95元。上半年毛利率21%、營益率4.3%、淨利率2.9%，也皆較去年優異。

友通表示，第二季受全球通膨、美國升息及大陸復甦力道不如預期等因素影響，使整體表現略微降溫，不過經由過去幾季積極去化庫存，對比去年同期，自身的庫存至今已降至相對健康水位，客戶端庫存水位也在持續下降，風險陸續排除後，接下來整體營運將有機會逐步回歸正軌。