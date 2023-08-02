永慶房屋研展中心副理陳金萍說，觀察六都今年前4月建物買賣移轉棟數累計年減幅均超過24%，前5月六都交易量年減21.4%，上半年交易量較去年同期減少18.6%，前7月交易量與去年同期相比，已縮減至15.4%，顯示年減幅逐步收斂，若政經局勢沒有大幅變化，目前自住、長期置產需求仍穩定，價格仍是成交的關鍵，若能拉近買賣雙方價格認知差距，下半年房市仍可期待，全年全台建物買賣移轉棟數挑戰29萬棟也不無可能。

7月台北市建物買賣移轉棟數2268棟，大致於去年持平，但月減9%；新北市4891棟，新北市以新莊區、新店區、淡水區減少較多，與112年6月相較分別減少237棟、93棟、83棟，分析原因係因7月份新成屋及中古屋移轉棟數均減少所致。桃園市7月移轉棟數3857棟，年增9%；台中市3880棟，年增12%；台南市1834棟較去年同期持平；高雄市3146棟，年增17%。大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，打炒房政策輪番上陣，平均地權條例子法7月剛上路，還有將要計畫執行的囤房稅，但房價不見下修，觀察市場已久的買方覺得政策影響大勢底定，加速購屋決策，並以低總價的物件為主，讓部分區域買氣浮現。

今年第二季移轉棟數年減狀況就開始收斂，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7月六都移轉棟數年增率開始轉正，目前市況交易穩定推估，加上去年下半年移轉量已明顯量縮，今年交屋數量也不會少的狀況下，下半年移轉年增率有機會持平或小增，全年要站上28萬棟不是太難，但整體房市仍是投資退場但自用當道。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，檢視今年前7個月的買賣移轉棟數，可發現都會區整體的量縮幅度，已從年初的2~3成，收斂至15%左右，加上近期政府接連拋出第二屋限貸鬆綁、低利新青安貸款等友善自住的政策，有望提高民眾購屋意願。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，近幾年政府除了推動打炒房政策外，也推出各式房市補助方案，從租金及房貸等面向降低自住者的負擔，對購買低總價的首購族助益大，添增買方進場的意願。