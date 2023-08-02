帛琉籍貨櫃船「天使輪」上月在高雄外海沉沒，致600只空貨櫃漂流，引發往來船隻危險，檢察總長邢泰釗認為，「天使輪」停泊高雄港外海16天原因不明，疑點重重，親自召開專案會議整理26項偵查共識，要求高雄地檢署分案查明。最高檢察署2日證實，雄檢已簽分「他字案」，正蒐集相關事證送鑑定查明原因，另該船外籍船長及船員多人已被海委會、航港局等單位依《海洋汙染防治法》、《船舶法》遭到限制出境，檢方近日將傳喚船長及船員訊問，盡速釐清案件疑點。

帛琉籍貨櫃船「天使輪」今年7月4日駛進高雄港外海，豈料，直至20日上午因不明原因船身傾斜沉沒，船長宣布棄船，船長及船員19人獲救，但該船舶原載有1349只空貨櫃，其中約600只空貨櫃漂流於高、屏外海，並發生油汙事件，引發各界關注。

檢察總長邢泰釗認為「天使輪」曾停泊高雄港外海16天原因不明，疑點重重，7月24日先指示高雄地檢署指派專案檢察官分案查明「天使輪」相關人士有無涉及《刑法》公共危險等罪嫌，7月31日親自主持專案會議，邀集高雄高分檢署檢察長費玲玲、雄檢主任檢察官及承辦檢察官，針對事故背景事實釐清、建議偵查作為，包括證物鑑定、船員訊問等事項進行討論，並達成26項偵查共識，最高檢察署8月1日將26項偵查共識發交雄檢偵處，要求盡速釐清事實，並將調查結果呈報最高檢。

最高檢表示，「天使輪」船長及船員多人因這起沉船事件，已被行政院海洋委員會、經濟部航港局分別依《海洋汙染防治法》第38條、《船舶法》第101條之1規定，函請內政部移民署予以限制出境，限制船長及船員們在事故原因及責任歸屬釐清之前不得離境或出港，檢方已計畫近日詢問船長及船員釐清事故原因。

最高檢表示，經最高檢蒐集資料進行研議，認為本案可能涉及《刑法》第184條第1項、第3項、《刑法》第185條第1項公共危險罪；《商港法》第65條之2第1項；鎮《海洋汙染防治法》第40條第1項；《船員法》第76條等嫌疑，但全案尚待雄檢調查後作出認定。