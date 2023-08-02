補助各地5358億元的前瞻預算，被發現光高雄市就拿了1265億元，將近四分之一，且原本只申請3000萬元經費的前鎮漁港，最後居然拿到了81億元預算，引起各界批評，國民黨台北市議員、2024立委參選人徐巧芯也酸，「那個漁港到底是要抓什麼魚？是有多前瞻？是要探勘撈哥吉拉膩？」

高雄前鎮漁港申請3000萬元經費，最後卻獲得81億元的前瞻預算，讓各界忍不住狂酸，民進黨則持續護航，行政院前院長蘇貞昌昨（1）日出席農業部掛牌活動，致詞時就稱「我們不會像一些人一樣，吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」；高雄市長陳其邁也在1日晚間透過臉書PO出長文，說建設台灣不分藍綠，區域平衡發展才是健康的台灣，希望台灣前進的步伐不會被政治口水延宕。

徐巧芯昨日在臉書表示，以前聽兒歌唱「要五毛，給一塊」，光是多給2倍就能被寫成家喻戶曉的兒歌，沒想到民進黨偉大的前瞻計畫，要3000萬預算竟可以給到81億元，預算足足擴編270倍，「不知道當初那首三輪車的歌裡面的老太太，有沒有覺得自己還是比不過蔡EE。」

「你那個漁港到底是要抓什麼魚？是有多前瞻？是要探勘撈哥吉拉膩？」徐巧芯狂轟，民進黨政府的預算分配，本就應該被質疑是否濫用，「最好明天撈出一隻鑲金的魚，給我們說明一下你到底前瞻在哪裡喔。」