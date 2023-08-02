國際間衡量各國債務均以債務比率為比較基準，我國公共債務法亦以GDP為債限計算基礎，與歐盟馬斯垂克條約之規範方式(債務未償餘額不超過GDP之60%)相仿，該法將長期債務存量債限以前3年度GDP平均數為控管基準，有助減緩單一年度GDP波動之影響，且於經濟成長伴隨GDP逐年增長之情形下，以前3年度GDP平均數為衡量基準更為穩健保守。我國近年因經濟成長動能良好，在GDP逐年成長下，同時稅收徵起情形佳，且債務控管得宜，故雖長期債務增加，惟長期債務比率呈下降情形。

財政部提到，為順利推動一般政務並兼顧緊急重大之政事需要，中央政府以總預算搭配特別預算方式支應各部會資金需求，其中各特別預算編列均係因應緊急或重大政事，依預算法及特別條例規定辦理，與總預算互相獨立且相輔相成。

編列各特別預算主要為支應如肺炎防治及紓困振興、國家重要基礎建設、提升國防安全等資金需求，均有其必要性，且得以政府投資帶動國內經濟成長，進而增裕政府稅收，提升財政量能，形成良性循環，其以舉債支應者，均全數納計公共債務法存量債限規定管控。

財政部說明，未來本部將賡續會同各部會落實健全財政措施、致力於開源節流，並恪遵預算法、公共債務法及財政紀律法等規定，嚴格管控年度歲入歲出差短及債務規模，於實際執行時視歲入執行狀況，審酌增加還本數，降低中央政府債務負擔。