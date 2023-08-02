周二收盤，道瓊指數漲71.15點或0.20%，報35,630.68點。標普500指數跌12.23點或0.27%，報4,576.73點。那斯達克指數跌62.11點或0.43%，報14,283.91點。費城半導體指數跌3.42點或0.09%，報3,858.21點。

標普500指數11大類股普遍下跌，僅工業股漲0.32%、科技股漲0.09%。公用事業股跌1.26%，跌幅最大，其次為非必需消費類股跌1.15%。

被喻為全球景氣風向球的開拓重工大漲8.9%，創下2020年3月以來最大單日漲幅，帶動道瓊指數收高。該公司第二季獲利成長，但也警告本季營收和利潤恐將較上季下滑。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下挫2.03%。

美國10年期指標公債殖利率升破4%，巨型成長股特斯拉、亞馬遜下跌。借貸成本攀升將削弱這些科技巨頭的估值。

超微（AMD）收漲2.80%，在主要晶片股中表現領先，該公司將在盤後發布財報。

根據Refinitiv截至周二的數據，美股第二季企業獲利估年減5.9%，較一周前估計的年減7.9%樂觀許多。

美國交易所成交量為104.5億股，過去20日全日均量為107.2億股。

在紐約證券交易所下跌與上漲股數比為2.16：1。在那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.67：1。

標普500指數有23檔成分股創下52周新高、3檔創新低。那斯達克指數有84檔成分股創52周新高、70檔創新低。