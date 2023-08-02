8月1日是華沙起義79周年紀念日，全球各地的波蘭人齊聲紀念這場對抗納粹德國的英勇抵抗。在這一天，華沙的街頭充滿了紀念活動，人們默默地緬懷那些為自由而戰的人們。

在華沙，人們在W的標誌下集結，這是華沙起義的象徵。他們點燃火炬，並在午時鳴響警報器，凡聽到警報者，都會停止移動1分鐘，以緬懷在戰爭中死亡的波蘭人，波蘭全國的教堂也鳴鐘致哀。

波蘭僑民也在全球各地舉行各種紀念活動。英國倫敦的波蘭社區在波蘭戰爭紀念碑前舉行紀念儀式；美國紐約的波蘭僑民在波蘭總領事館前集結，並點燃象徵性的火炬。

華沙起義（powstanie warszawskie）是二戰期間1944年夏季，由波蘭抵抗家園軍（Armia Krajowa）領導，為從德國佔領下解放華沙而發起的重大行動。起義的時間點是為了配合德軍從波蘭撤退，蘇聯軍隊前進的時間。

然而，當蘇軍接近城市東郊時，他們暫時停止戰鬥行動，德軍得以重組，擊敗波蘭抵抗力量，並且報復式地摧毀這座城市。起義持續63天，波蘭幾乎沒有外援。這是二戰期間，歐洲抵抗運動發起的最大規模軍事行動。

起義以失敗告終，並導致約20萬波蘭人死亡。儘管如此，波蘭人民仍銘記這場起義，並將其視為他們堅定追求自由和獨立的象徵。至今仍有歷史見證者，一位住在華沙的護理人員伊雷娜·帕斯尼克（Irena Paśnik）回憶說，她當時只有19歲，但他們並不害怕死亡，他們正在為波蘭的自由而奮戰。

華沙起義紀念日是一個提醒波蘭人，即使在最黑暗的時刻，人們也能找到英勇抵抗的力量。這是一個向那些為自由而戰的人們致敬的日子，也是一個讓波蘭人反思和學習歷史的機會。

華沙市長佐薩斯科斯基（Rafał Trzaskowski ）向維耶斯卡街（Wiejskiej）的祖國軍紀念碑敬獻花圈；華沙副市長馬赫諾斯卡-古拉（Aldona Machnowska-Góra）感念那些起義的民眾熱愛自由，並用勇氣為波蘭服務，與今年官方口號「愛相隨」（love always is）相互呼應。