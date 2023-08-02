一名年僅26歲的網友分享，畢業至今工作約5年，月薪57000元，最近在爸媽的支援下，成功在台中買了一間1300萬的房子，便忍不住感嘆說，買房似乎沒有那麼難，為什麼大家把買房這件事情搞得很複雜呢？引起網友熱烈討論。

一名男網友近日在Dcard上發文分享，他今年26歲、工作5年左右，在台中某知名大學附近買了一間1300萬的房子。他目前月薪57000元，算是高於平均值，根據他自身的經驗，他真的覺得薪水沒有高於平均值的人，沒有資格買房。

男網友表示，他買房的頭期款是爸媽幫忙出的，但他覺得這沒有什麼，就像是學生時期讀書，爸媽幫繳學費而已。那些爸媽無法幫忙的人，應該要回家怪自己的爸媽怎麼這麼沒用，而不是一直怪政府，畢竟又不是政府把你生下來的。

男網友指出，台灣現在的最低薪資約28000元，這代表其實28000元就可以好好在台灣生活。而他與領最低薪的人，月薪差了3萬左右，對他來說扣掉基本生活費，每個月至少能還2萬元。這樣算起來，似乎薪水高於平均值以後，買房似乎沒有那麼難，為什麼大家把買房這件事情搞得很複雜呢？

男網友也說，更不要說有些人家境優渥，甚至是一堆少年董，月收都10幾萬起跳，分享買房跟買菜差不多，台灣房子就真的很好買，買不起房的人真的該檢討一下。

貼文引起網友討論，「關鍵字頭期爸媽付」、「每個月還2萬貸款不難，但是湊不到頭期款」、「頭期爸媽付的真的沒什麼好說，如果是自己出頭期再來炫耀吧」、「我哥86年次，房子前兩年買的1200萬，頭期款也是自己付的」。不過也有網友認為，沒有能力就不要買房，被貸款卡死的生活很可怕，毫無生活品質。