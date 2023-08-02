一名在金門服役的志願役軍人阿國，當兵期間在臉書上認識一名14歲國中少女，在甜言蜜語取得少女穿內衣照片後，竟以要散布她內衣照為由，逼迫她拍攝露胸及下體照片給她觀賞，少女畏懼下只好自拍給他，事後少女母親得知後報警提告。阿國律師強辯，他在金門當兵寂寞沒有親友，只能靠網路交友舒壓，但卻遭法院打臉駁斥，舒壓鈄已透過運動及聽音樂，為何一定要靠猥褻照？審理後將阿國判刑3年6月，可上訴。

根據判決書，男子阿國於民國透過FACEBOOK(臉書)認識一名14國中少女小美，雙方聊幾次天後，小美發現阿國常說謊於是斷絕聊天，未料阿國立刻傳訊給小美恐嚇，「不跟我聊天，就把照片傳給其他人」、「我去你臉書的好友加成我的好友，然後傳給他們看」、「傳一張上半身露臉、全身沒有露臉的照片」。

接著阿國又恐嚇，要將少女先前傳給他，身著內衣自我拍照片公開散布給她朋友，逼迫小美自行拍攝裸露胸部及下體照片，小美心生畏懼下，只好拍了2張私密照給阿國。少女母親事後得知後，氣得帶女兒報案並對阿國提告。

阿國辯護人辯稱，阿國在19歲高職畢業即離開家，至外島金門當兵，並無親戚好友在金門，且當兵的人沒有辦法隨時隨地跟家裡的人聯繫，所能依靠的就是網路交友，宣洩無法抒發之壓力，從他離開金門回到臺灣後，就沒有再做類似的犯行，顯見他是心理壓力、外在環境因素導致他辨識違法能力降低，希望能送鑑定減刑。

但是法官駁斥，壓力抒發之方式包含運動、音樂等多種，為何需特別以取得少女自拍私密照片的方式抒壓?且南方於金門當兵既能透過網路交友，為何無法透過網路與至親好友聯繫以抒解壓力，因此不予以採信。惟念及阿國犯後坦承犯行，且已與少女調解成立，並當場賠付完畢，減刑後依以脅迫方式使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判他3年6月。