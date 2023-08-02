近年受通貨膨脹影響，民生物資等都漲價，一名男子表示，經常光顧的小吃店常人滿為患，自從漲價後消費者就大幅減少，他好奇問店員是否是漲幅太高所致，對方說「才漲10元」，但實際對比2個月前的售價，漲價的區間是15至20元，因此有不少網友說，他人才漲5元，當然買別家，加上平民小吃就該平價，不能漲。

原PO昨（1）日於PTT八卦版指出，平常會到一間有名的小吃店買消夜，店家有賣炸物、蚵仔麵線和甜不辣等小吃，生意好到每次光顧都要排隊，但昨晚到現場發現來客稀少，他和熟識的店員問「奇怪！以前都要排隊，現在都沒人，是不是漲太多啊？」對方表示才漲10元。

從原PO上傳的照片來看，2年前一片炸雞排售價是60元；豆干3片20元；炸甜不辣20元；米血糕10元；蚵仔麵線和甜不辣售價一樣，大碗是65元、小碗是50元，後來調漲價格變為，炸雞排75元；豆干4片15元；炸甜不辣30元；米血糕10元；蚵仔麵線和甜不辣維持大碗，取消小碗規格，大碗賣70、中碗50元。

原PO昨晚再光顧發現炸雞排一片變為80元；豆干4片20元；炸甜不辣30元；米血糕15元；蚵仔麵線和甜不辣售價一樣，大碗是75、中碗是55元，他好奇問「台灣人會因為漲10元就跑光，可能嗎？」

貼文曝光網友也打臉店員漲10元的說法，「明明就漲20元」、「是漲20元」、「店員算數不好？是20元」、「2年前甜不辣賣20元可以接受，但漲10元根本……」、「雞排賣80元都可以買一個雞排便當，盤子才買雞排」。另也有人揭消費者驟減的關鍵，「坊間炸物店那麼多，敢漲這麼多沒人要買正常，除非真的多特別多好吃」、「傳統店家最難漲，大部分覺得平民小吃就該平價，不能漲」、「別人漲5元，他漲10元，當然買別家」。