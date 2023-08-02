momo自2016年雙11購物節跨入網路直播，首創電視購物節目LIVE及網路購物線上直播跨屏串聯的模式，短短90分鐘節目觀看總人次突破百萬人，2019年正式推出「全天候直播節目」，週間每日提供逾12小時直播節目，並持續豐富類別橫跨社會公益、藝術文化、運動領域、政府合作、外景直擊等，升級創造「高質量」內容直播，同時借重科技備援升級直播消費體驗。

隨著購物型態轉變及直播節目日常化，直播經濟翻轉新零售浪潮，在多元豐富的節目與快速下單服務、即時互動遊戲的助攻下，2023年第2季momo直播觀看人數年增高達13倍，有購會員亦成長近40%，看好直播商機，momo今年將再打造標竿式官方主題直播全新成長曲線。

富邦媒表示，momo重新揉合電視購物獨特銷售DNA、高規格節目內容製作團隊、專業硬體設備資源、穩定優質的商品把關等利基，開創國內電商「官方主題直播間」運營模式，有別於以往各主題輪播的形式，全新五大官方主題鎖定為美妝、保健、服飾及兩間綜合頻道，將於9月起每日早上9點至晚上11點同步LIVE不斷播，並安排直播主於固定的專屬時段上播，讓消費者能隨時且迅速收看感興趣的主題與直播主，同時為直播主帶來穩定的人流、金流、商流，營造相輔相成的正向循環，為直播電商挹注新動能。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄，富邦媒第2季合併營收約262.1億元，年增4.3%，創下歷年同期新高，單季營業淨利達10億元，歸屬於母公司業主稅後純益達8.4億元，單季每股盈餘3.85元，累計上半年合併營收達513.3億元，較去年同期增加6.8%，營業淨利達20.9億元，營業淨利率4.1%，歸屬於母公司業主稅後純益達17.3億元，每股盈餘7.92元。

展望第3季，富邦媒表示，迎來父親節、七夕情人節、中元節、中秋節等「節慶商機」，加上「暑期商機」持續噴發，可望為營收獲利再添動能。