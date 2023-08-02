融程電公告2023年第二季經會計師核閱後合併財報，第二季營收為新台幣6.88億元，季增10.0%、年增13.4%；毛利率為38.4%，年增5.2個百分點，毛利率優於去年。稅前淨利1.78億元，稅後淨利達1.50億元，季增35.7%、年增60.4%，淨利率為21.7%，稅後EPS為1.96元，創下歷史第三高水準。

融程電累計上半年合併營收為新台幣13.15億元，年增10.03%；營業毛利5.04億元，年增29.67%，毛利率為38.35%，年增5.81個百分點；營業利益2.87億元，年增58.00%，營益率21.89%，年增6.65個百分點；稅前淨利3.14億元，稅後淨利為2.59億元，年增44.67%，淨利率為19.76%，淨利率創歷史新高，年增4.73個百分點，稅後EPS為3.46元，上半年淨利與EPS雙創歷史新高紀錄。

隨著全球各產業企業對於AI、企業數位轉型、5G升級的訂單需求持續攀升的大趨勢下，配合再生能源基礎建設與全球軍事國防支出長期剛性需求爆發，耕耘已久的強固型筆電也逐漸發酵，同時積極開發新領域應用，瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局，聚焦跨產業領域全新商機，提供全方位產品與解決方案，展現軟硬體開發及產品設計的技術優勢，維持公司成長目標及獲利的正向展望。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器(DISPLAY & HMI)與強固型筆電業務將持續聚焦八大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、食品加工自動化、醫療保健、國防，與公共安全。

另外也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務、AIoT、類比轉數位通訊、5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。