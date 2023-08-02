台南市善化區光文陸橋下2日凌晨驚傳一名男子在車內舉槍自戕，警消獲報到場，男子已無生命跡象，其輕生原因被警方初判為「債務因素」，警方今天報請檢察官相驗，槍枝來源仍待查。

台南市消防局今天凌晨1點37分獲報，善化區光文陸橋下發生一起特殊槍傷救護案件，消防人員到場，男子已明顯死亡、頭部有槍傷，躺臥在駕駛座。

死者年約25歲，無業，與妻子同住、沒有小孩，昨晚遲遲未返家，親友著急到處尋找，之後在光文陸橋下發現人車；據家屬表示，死者過去曾不只一次輕生，疑因在外積欠數十萬元債務，最終憾事還是發生。

警方在死者車上起出一把槍枝，現場並無打鬥跡象，後續將報請檢察官相驗釐清死因，並追查槍枝來源。

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