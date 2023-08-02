華語天后「CoCo」李玟過世，日前家屬為她舉行告別式，陪她走完人生最後一段路，而她的遺體也被送至角火葬場火化，不過儀式結束後，李玟的大姊與二姊疑似崩潰大哭，更用粵語喊道：「他害死了我妹妹，他害死我妹妹！」，而隨後兩人也被詢問此事，她們的反應因此曝光。

李玟於31日舉行告別式，場面相當哀戚，儀式結束後，眾親友前來一一與李玟家人致意，其中一名男性友人抱住李秋林與李思林，接著兩人似乎情緒崩潰，放聲大哭，其中李秋林更是以粵語喊道：「他害死了我妹妹，他害死我妹妹！」。

隨後李玟的大姊李秋林與二姊李思林離場時，被現場守候的記者訪問，被詢問到李玟老公有沒有來吃飯？李思林表示：「沒有，我沒有看到Bruce」，至於之前哭喊「衰人害死我妹」的兇手是誰？是否覺得Bruce對不起李玟？兩姊妹都沒有回應，只有提醒記者留意腳步不要跌倒。此外，李玟未來的長眠地尚未決定，家屬仍然在挑選合適的地點，對於這幾天媒體的採訪，李思林表示：「在此感謝各位媒體朋友們這幾天奔波，你們遠道而來辛苦了，大家好好休息。」

事實上，李玟的老公Bruce也與2個繼女出席告別式時，雖被拍到疑似拭淚的畫面，但仍無法獲得親友諒解，Bruce現身火葬場時立刻引起騷動，看見他的民眾圍上前用粵語怒斥他是負心漢，所幸他在保鑣的護送之下安全進入車內，在離去前他也表示：「I love coco」，用簡單話語道出對亡妻李玟的不捨。